08 декабря 2025, 10:22

Вспышка гепатита А на Закарпатье: карантин в Хустской общине смягчили

08 декабря 2025, 10:22
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Хуст разрешили проведение официальных, культурных и спортивных мероприятий, в то время как в селе Иза карантинные ограничения остаются в силе

Об этом пишет Эспрессо.Запад, передает RegioNews.

По данным исполкома Хустского горсовета, мероприятия разрешаются при соблюдении санитарно-гигиенических требований, в частности:

  • создание условий для личной гигиены посетителей (диспенсеры с жидким мылом, одноразовые полотенца или электросушилки, дезинфекторы для рук);
  • наличие 10-дневного запаса сертифицированных дезинфицирующих средств для помещений, поверхностей и дверных ручек;
  • наличие личных медицинских книг работников учреждений с отметкой о прохождении медицинского осмотра.

В то же время, ограничительные мероприятия в селе Иза остаются: запрещены массовые мероприятия, работа кафе, ресторанов, свадебных залов и ярмарок, а также туристические события.

Несмотря на это, в школах Изы возобновилось очное обучение. К помещениям допускаются только вакцинированные учащиеся или те, кто предоставляет актуальные результаты тестирования на отсутствие заболевания.

Тестирование проводится дважды в неделю (понедельник и четверг) и финансируется городским бюджетом Хуста.

Обучение проходит без организации питания, обеспечен питьевой режим через кулеры или бутилированную воду, а также наличие необходимых средств гигиены и дезинфекции.

Отдельным решением исполнительный комитет поручил создать комиссию для проверки кафе, ресторанов, свадебных залов и других общепитов в Хустской общине для контроля за соблюдением санитарного законодательства.

Напомним, с 19 ноября в селе Иза ввели усиленные противоэпидемические меры из-за осложнения ситуации с вирусным гепатитом А. Между тем жители села требуют отменить карантин. Они перекрывают и блокируют все въезды в населенный пункт.

Всего с начала года в Изе зарегистрировано 196 случаев болезни , почти половина из них (46%) – среди учащихся местного учебного заведения.

Все новости »
Все видео »
Все публикации »
