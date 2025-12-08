Фото: Нацполиция

Житель Житомирской области стал жертвой аферистов. Все произошло тогда, когда он хотел купить автомобиль

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

24-летний житель Бердичева на онлайн-платформе обнаружил аккаунт, где продавали автомобили. Там он выбрал автомобиль и связался с продавцом. Продавец сначала заверил клиента, что необходимо внести задаток для бронирования автомобиля, а затем сообщил о якобы дополнительных расходах на топливо и доставку.

Мужчина перечислил задаток в размере 33 тысяч гривен. Продавец сразу перестал выходить на связь. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Правоохранители еще раз призывают граждан: не доверяйте незнакомцам! Ни в коем случае не переводите средства до получения товара, пользуйтесь наложенным платежом, а в случае крупных покупок обязательно заключайте официальное соглашение и лично осматривайте товар", - призывают правоохранители

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.