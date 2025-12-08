Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
При выполнении задания на Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
При выполнении боевого задания на восточном направлении фронта погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.
Трагедия произошла в понедельник, 8 декабря, около полудня.
"На восточном направлении, при выполнении боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота.
Напомним, в сентябре в Запорожской области разбился украинский истребитель Су-27. К сожалению, 30-летний пилот погиб.
Ночью Силы обороны обезвредили 615 из 704 воздушных целейВсе новости »
06 декабря 2025, 10:19Сырский заявил, что Кремль использует переговоры для захвата новых территорий
05 декабря 2025, 21:14Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
05 декабря 2025, 13:38
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46Пса, покусавшего полицейских, отпустили домой: что с его хозяином
08 декабря 2025, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »