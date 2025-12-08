Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция Сумской области ликвидировала организованную мошенническую сеть, действовавшую под видом службы безопасности банков. Злоумышленники использовали сложно спланированную схему для завладения денежными средствами граждан.

Полиция изъяла доказательства мошеннической сети

Злоумышленники создавали фейковые Telegram-боты и звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банка. Во время звонков они получали доступ к конфиденциальным данным, а другие участники группы сразу снимали деньги наличными или покупали за счет жертв дорогостоящие товары, в том числе ювелирные изделия и технику.

Согласно предварительным данным, от действий мошенников пострадали три человека, общая сумма ущерба составила 991 тысяча гривен. Среди пострадавших женщина, со счета которой мошенники сняли 520 тысяч гривен. Эти средства она получила от государства после гибели мужа-военнослужащего. Следствие продолжается, устанавливают точное количество потерпевших и проверяют причастность других лиц к аналогичным преступлениям по всей Украине.

Следователи сообщили о подозрении трем участникам

Трем ключевым участникам схемы уже сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное в больших размерах организованной группой. Правоохранители продолжают следственные мероприятия и проверяют возможные новые факты мошенничества.

Напомним, в Киеве разоблачили аферистов, которые под видом ремонта компьютерной техники обманули четырех пенсионеров в возрасте от 67 до 83 лет почти на полтора миллиона гривен.