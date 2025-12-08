19:34  08 декабря
08 декабря 2025, 20:56

В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений

08 декабря 2025, 20:56
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14274, который предлагает официально ввести вознаграждение для обличителей коррупции, если именно их сообщения помогли раскрыть преступления со значительными убытками для государства

Об этом говорится на сайте парламента, передает RegioNews.

Документ предусматривает, что вознаграждение смогут получить граждане, предоставившие существенную, проверенную информацию о коррупционном правонарушении, ущерб от которого превышает 15 млн грн.

Речь идет не только о факте сообщения, но и о реальной пользе для следствия: информатор должен способствовать установлению обстоятельств преступления, что в конечном счете приведет к разоблачению виновных.

Ожидается, что принятие законопроекта усилит антикоррупционную систему и мотивирует граждан активнее сообщать о крупных коррупционных схемах, которые наносят государству многомиллионный ущерб.

Законопроект находится на рассмотрении парламента.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича, указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом". По данным, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

Расследование НАБУ установило, что руководителем этой коррупционной схемы был бизнесмен Тимур Миндич. Согласно следствию, он контролировал финансовые потоки, определял размеры выплат и способствовал решению вопросов в своих интересах, в том числе в сферах энергетики и обороны, используя влияние на руководителей центральных органов власти.

1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию от стражи. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет оглашение его в международный розыск.

преступление коррупционная схема вознаграждение
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
