В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14274, который предлагает официально ввести вознаграждение для обличителей коррупции, если именно их сообщения помогли раскрыть преступления со значительными убытками для государства

Об этом говорится на сайте парламента, передает RegioNews.

Документ предусматривает, что вознаграждение смогут получить граждане, предоставившие существенную, проверенную информацию о коррупционном правонарушении, ущерб от которого превышает 15 млн грн.

Речь идет не только о факте сообщения, но и о реальной пользе для следствия: информатор должен способствовать установлению обстоятельств преступления, что в конечном счете приведет к разоблачению виновных.

Ожидается, что принятие законопроекта усилит антикоррупционную систему и мотивирует граждан активнее сообщать о крупных коррупционных схемах, которые наносят государству многомиллионный ущерб.

Законопроект находится на рассмотрении парламента.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича, указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом". По данным, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

Расследование НАБУ установило, что руководителем этой коррупционной схемы был бизнесмен Тимур Миндич. Согласно следствию, он контролировал финансовые потоки, определял размеры выплат и способствовал решению вопросов в своих интересах, в том числе в сферах энергетики и обороны, используя влияние на руководителей центральных органов власти.

1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию от стражи. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет оглашение его в международный розыск.