Фото: ГСЧС Черниговщины

Мальчик оказался в техническом колодце во время прогулки, однако спасатели быстро оказали помощь

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Вечером 8 декабря в Чернигове во время прогулки ребенок упал в технический колодец. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГУ ГСЧС области.

Спасатели достали ребенка и передали медикам

Мальчика 2012 года рождения достали из колодца и передали медикам. У ребенка зафиксировали перелом ноги, сейчас его состояние оценивают медики.

Согласно информации спасателей, инцидент произошел во время прогулки недалеко от жилых домов. Технический колодец был открыт и не оборудован защитной решеткой, что повлекло за собой опасную ситуацию.

