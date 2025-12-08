19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 20:46

В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец

08 декабря 2025, 20:46
Фото: ГСЧС Черниговщины
Мальчик оказался в техническом колодце во время прогулки, однако спасатели быстро оказали помощь

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Вечером 8 декабря в Чернигове во время прогулки ребенок упал в технический колодец. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГУ ГСЧС области.

Спасатели достали ребенка и передали медикам

Мальчика 2012 года рождения достали из колодца и передали медикам. У ребенка зафиксировали перелом ноги, сейчас его состояние оценивают медики.

Согласно информации спасателей, инцидент произошел во время прогулки недалеко от жилых домов. Технический колодец был открыт и не оборудован защитной решеткой, что повлекло за собой опасную ситуацию.

Напомним, в центре Киева на Крещатике профессиональный боец ММА во время конфликта одним ударом в лицо избил прохожего до потери сознания, причинив тяжелую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

