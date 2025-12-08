19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 20:33

В Харькове задержали мародеров, похитивших имущество пострадавших от обстрелов

08 декабря 2025, 20:33
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция разоблачила двоих мужчин, которые во время комендантского часа похищали имущество из пострадавших от обстрелов квартир

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска, передает RegioNews.

Оперативники полиции Харькова разоблачили двух мужчин, совершавших мародерские кражи в квартирах пострадавших от обстрелов жителей города. Об исчезновении ценных вещей правоохранители узнали от местных жителей, которые сообщали о потере мебели, техники и другого имущества.

Мародеры в Харькове украли мебель и технику

Несмотря на поврежденную инфраструктуру и не работающие камеры наблюдения в районах, пострадавших от атак, полицейские установили и отследили лиц, причастных к преступлениям. Мародерами оказались двое мужчин в возрасте 49 и 54 лет. Они во время комендантского часа на автомобиле подъезжали к наименее разрушенным домам, взламывали двери и похищали все, что имело ценность: мебель, бытовую и оргтехнику, сантехнику и секционные батареи.

Вещественные доказательства изъяты во время обысков

Похищенное имущество мужчины перевозили в собственное жилье и гаражи, а затем продавали через Интернет. Во время проведения обысков правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к воровству.

Задержанным грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Следователи продолжают проверять возможное участие мужчин в аналогичных преступлениях на территории Харькова.

Ранее сообщалось, на Никопольщине двое мужчин задержаны за кражу вазонов с хризантемами из 22 могил погибших защитников Украины – преступление, поразившее своим цинизмом даже опытных правоохранителей.

кража обстрелы задержание Харьков техника мародерство
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
