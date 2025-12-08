Фото: Национальная полиция Украины

Полиция разоблачила двоих мужчин, которые во время комендантского часа похищали имущество из пострадавших от обстрелов квартир

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска, передает RegioNews.

Оперативники полиции Харькова разоблачили двух мужчин, совершавших мародерские кражи в квартирах пострадавших от обстрелов жителей города. Об исчезновении ценных вещей правоохранители узнали от местных жителей, которые сообщали о потере мебели, техники и другого имущества.

Мародеры в Харькове украли мебель и технику

Несмотря на поврежденную инфраструктуру и не работающие камеры наблюдения в районах, пострадавших от атак, полицейские установили и отследили лиц, причастных к преступлениям. Мародерами оказались двое мужчин в возрасте 49 и 54 лет. Они во время комендантского часа на автомобиле подъезжали к наименее разрушенным домам, взламывали двери и похищали все, что имело ценность: мебель, бытовую и оргтехнику, сантехнику и секционные батареи.

Вещественные доказательства изъяты во время обысков

Похищенное имущество мужчины перевозили в собственное жилье и гаражи, а затем продавали через Интернет. Во время проведения обысков правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к воровству.

Задержанным грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Следователи продолжают проверять возможное участие мужчин в аналогичных преступлениях на территории Харькова.

