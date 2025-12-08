17:22  08 декабря
08 декабря 2025, 17:15

В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве

08 декабря 2025, 17:15
В СМИ появилась информация о том, что в Запорожье военный ТЦК получил подозрение за убийство. Теперь заявление сделали в ТЦК

Об этом сообщает Запорожский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Представители ТЦК подтвердили информацию, что один из их военных был задержан представителями Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)", — говорится в сообщении

В ТЦК отметили, что военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот — отягчающим обстоятельством в моральном аспекте.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Янковского Юрия Иосифовича. Понимаем, что никакие слова не смогут вернуть жизнь человека, но уверяем: мы сделаем все, чтобы виновный понес справедливое наказание", - добавили в ТЦК.

Ранее СМИ сообщали, что в Запорожье обнаружили тело мужчины 1968 года рождения с телесными повреждениями. Правоохранители установили, что к преступлению причастен сотрудник военкомата.

Напомним, во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.

