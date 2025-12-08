Инцидент произошел недавно. При попытке правоохранителей задержать собаку Амура, он укусил нескольких полицейских. Владелец животного, 31-летний местный житель и ветеран ВСУ, получивший ранения во время службы, был задержан и взят под стражу

Об этом сообщает Полтавщина, передает RegioNews.

Суд принял решение о круглосуточном домашнем аресте с электронным браслетом для владельца кобеля, что позволяет ему оставаться дома под постоянным контролем, но ограничивает передвижение.

Пострадавшие правоохранители осмотрели медики. У них множественные укусы конечностей, однако состояние оценивают как средней тяжести. Лечение проходят амбулаторно, что позволяет оставаться дома и постепенно восстанавливаться.

Инцидент вызвал значительный резонанс в обществе через сочетание обстоятельств: герой войны, имеющий психологические и физические травмы, домашний любимец с агрессивным поведением и участие правоохранителей. Ситуация еще раз подчеркивает важность контроля над животными и соблюдения правил безопасности при взаимодействии с ними.

Владелец собаки и правоохранительные органы сотрудничают для того, чтобы подобных инцидентов в дальнейшем не повторялось, а собака Амур вернулась в безопасную среду дома.

