В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался

В течение года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершал психологическое и физическое насилие в отношении своей 75-летней тещи. Правоохранители завершили расследование. Прокурор уже направил дело в суд.

"Смягчающими обстоятельствами являются искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Отягчающие — совершение уголовного правонарушения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и в отношении пожилых людей", - сообщили в полиции.

