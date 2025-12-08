Фото: Министерство обороны Украины

Правительство установило ежемесячную выплату для военных и ветеранов, награжденных "Крестом боевых заслуг", размером 12 000 грн

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Кабинет Министров Украины принял постановление, устанавливающее ежемесячную денежную выплату для военных и ветеранов, награжденных "Крестом боевых заслуг". Соответствующее решение было принято 3 декабря 2025 года(постановление № 1568) и регламентирует порядок назначения выплат для лиц, получивших отличие Президента Украины за выдающуюся храбрость в службе.

Размер ежемесячного пособия составляет 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, что сейчас составляет 12 000 гривен. Выплата распространяется как на действующих военнослужащих, так и на ветеранов, удостоенных "Креста боевых заслуг".

"Крест боевых заслуг" в Украине считается самой высокой военной наградой. Постановление правительства подчеркивает приоритет государства в поддержке тех, кто проявил отвагу и героизм в защите страны.

Ожидается, что нововведение обеспечит дополнительную материальную поддержку награжденным и станет стимулом для сохранения высоких стандартов службы среди военных и ветеранов. Выплаты будут начисляться ежемесячно в определенном размере.

