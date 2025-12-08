19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 19:54

12 тыс. грн ежемесячно: Правительство утвердило выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг"

08 декабря 2025, 19:54
Фото: Министерство обороны Украины
Правительство установило ежемесячную выплату для военных и ветеранов, награжденных "Крестом боевых заслуг", размером 12 000 грн

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Кабинет Министров Украины принял постановление, устанавливающее ежемесячную денежную выплату для военных и ветеранов, награжденных "Крестом боевых заслуг". Соответствующее решение было принято 3 декабря 2025 года(постановление № 1568) и регламентирует порядок назначения выплат для лиц, получивших отличие Президента Украины за выдающуюся храбрость в службе.

Размер ежемесячного пособия составляет 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, что сейчас составляет 12 000 гривен. Выплата распространяется как на действующих военнослужащих, так и на ветеранов, удостоенных "Креста боевых заслуг".

"Крест боевых заслуг" в Украине считается самой высокой военной наградой. Постановление правительства подчеркивает приоритет государства в поддержке тех, кто проявил отвагу и героизм в защите страны.

Ожидается, что нововведение обеспечит дополнительную материальную поддержку награжденным и станет стимулом для сохранения высоких стандартов службы среди военных и ветеранов. Выплаты будут начисляться ежемесячно в определенном размере.

Ранее сообщалось, на Тернопольщине 55-летняя женщина потеряла 26 тысяч гривен, поверив в фейковую государственную программу "Зимняя поддержка" с обещанием выплаты 6500 гривен.

Кабмин помощь деньги военные выплаты ветераны награда Крест боевых заслуг
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
