Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
Мокрый снег 9 декабря ожидается на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и местами Черкасской области. В Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях – дожди
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, завтра в южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков.
Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе. севера и в центре, на юге и востоке – умеренный.
Температура воздуха самой низкой ожидается на востоке и северо-востоке, днем будет от 1 мороза до 3 тепла.
В центральных областях столбики термометров покажут +3…+6 градусов.
В северных областях будет 0…+3 градуса.
В южной части +3...+6 градусов, на юге Крыма до +10 градусов.
На западе Украины будет тепло, в течение дня +5…+9 градусов.
В Киеве завтра ожидается преимущественно дождь, более интенсивный вечером. В ближайшую ночь будет до 1 градуса мороза, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться вблизи +3 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.