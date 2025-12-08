19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
08 декабря 2025, 19:34

Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег

08 декабря 2025, 19:34
Мокрый снег 9 декабря ожидается на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и местами Черкасской области. В Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях – дожди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков.

Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе. севера и в центре, на юге и востоке – умеренный.

Температура воздуха самой низкой ожидается на востоке и северо-востоке, днем будет от 1 мороза до 3 тепла.

В центральных областях столбики термометров покажут +3…+6 градусов.

В северных областях будет 0…+3 градуса.

В южной части +3...+6 градусов, на юге Крыма до +10 градусов.

На западе Украины будет тепло, в течение дня +5…+9 градусов.

В Киеве завтра ожидается преимущественно дождь, более интенсивный вечером. В ближайшую ночь будет до 1 градуса мороза, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться вблизи +3 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.

