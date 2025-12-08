Спалах гепатиту А на Закарпатті: карантин у Хустській громаді пом'якшили

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Хуст дозволили проведення офіційних, культурних та спортивних заходів, тоді як у селі Іза карантинні обмеження залишаються чинними

Про це пише Еспресо.Захід, передає RegioNews.

За даними виконкому Хустської міськради, заходи дозволяються за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог, зокрема:

створення умов для особистої гігієни відвідувачів (диспенсери з рідким милом, одноразові рушники або електросушарки, дезінфектори для рук);

наявність 10-денного запасу сертифікованих дезінфекційних засобів для приміщень, поверхонь і дверних ручок;

наявність особистих медичних книжок працівників закладів із відміткою про проходження медичного огляду.

Водночас обмежувальні заходи в селі Іза залишаються: заборонені масові заходи, робота кафе, ресторанів, весільних залів та ярмарків, а також туристичні події.

Попри це, у школах Ізи відновилося очне навчання. До приміщень допускаються лише вакциновані учні, або ті, хто надає актуальні результати тестування на відсутність захворювання.

Тестування проводиться двічі на тиждень (понеділок і четвер) та фінансується з міського бюджету Хуста.

Навчання відбувається без організації харчування, забезпечено питний режим через кулери або бутильовану воду, а також наявність необхідних засобів гігієни та дезінфекції.

Окремим рішенням виконавчий комітет доручив створити комісію для перевірки кафе, ресторанів, весільних залів та інших закладів громадського харчування у Хустській громаді для контролю за дотриманням санітарного законодавства.

Нагадаємо, з 19 листопада в селі Іза ввели посилені протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації із вірусним гепатитом А. Тим часом, жителі села вимагають скасувати карантин. Вони перекривають та блокують всі в'їзди до населеного пункту.

Загалом від початку року в Ізі зареєстровано 196 випадків хвороби, майже половина з них (46%) – серед учнів місцевого навчального закладу.