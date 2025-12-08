12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 10:22

Спалах гепатиту А на Закарпатті: карантин у Хустській громаді пом'якшили

08 грудня 2025, 10:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Хуст дозволили проведення офіційних, культурних та спортивних заходів, тоді як у селі Іза карантинні обмеження залишаються чинними

Про це пише Еспресо.Захід, передає RegioNews.

За даними виконкому Хустської міськради, заходи дозволяються за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог, зокрема:

  • створення умов для особистої гігієни відвідувачів (диспенсери з рідким милом, одноразові рушники або електросушарки, дезінфектори для рук);
  • наявність 10-денного запасу сертифікованих дезінфекційних засобів для приміщень, поверхонь і дверних ручок;
  • наявність особистих медичних книжок працівників закладів із відміткою про проходження медичного огляду.

Водночас обмежувальні заходи в селі Іза залишаються: заборонені масові заходи, робота кафе, ресторанів, весільних залів та ярмарків, а також туристичні події.

Попри це, у школах Ізи відновилося очне навчання. До приміщень допускаються лише вакциновані учні, або ті, хто надає актуальні результати тестування на відсутність захворювання.

Тестування проводиться двічі на тиждень (понеділок і четвер) та фінансується з міського бюджету Хуста.

Навчання відбувається без організації харчування, забезпечено питний режим через кулери або бутильовану воду, а також наявність необхідних засобів гігієни та дезінфекції.

Окремим рішенням виконавчий комітет доручив створити комісію для перевірки кафе, ресторанів, весільних залів та інших закладів громадського харчування у Хустській громаді для контролю за дотриманням санітарного законодавства.

Нагадаємо, з 19 листопада в селі Іза ввели посилені протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації із вірусним гепатитом А. Тим часом, жителі села вимагають скасувати карантин. Вони перекривають та блокують всі в'їзди до населеного пункту.

Загалом від початку року в Ізі зареєстровано 196 випадків хвороби, майже половина з них (46%) – серед учнів місцевого навчального закладу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття село Іза Гепатит А спалах карантин обмеження школи діти гігієна
Спалах гепатиту А на Закарпатті: дітей обстежують і вакцинують
27 листопада 2025, 09:40
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Кривому Розі загорівся житловий будинок: квартира вигоріла вщент
08 грудня 2025, 14:55
Перебронювати працівників через "Дію" можна буде лише за 24 години
08 грудня 2025, 14:15
Кабмін спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств
08 грудня 2025, 13:48
ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією
08 грудня 2025, 13:19
Зґвалтування 13-річної дитини на Дніпропетровщині: прокуратура оскаржуватиме рішення суду
08 грудня 2025, 13:14
У Кам'янці-Подільському посадовців судитимуть за незаконний демонтаж корпусу лікарні
08 грудня 2025, 13:13
Українські прикордонники вибороли "золото" на чемпіонаті Європи з гирьового спорту
08 грудня 2025, 13:09
У нас свідомий вибір довгої війни заради збереження правлячої касти
08 грудня 2025, 12:59
Стефанчук підписав держбюджет-2026: документ передали Зеленському
08 грудня 2025, 12:58
На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі
08 грудня 2025, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »