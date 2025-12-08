Ведущая Леся Никитюк показала, что она получила от любимого на Николая

Фото из открытых источников

На Николая военный Дмитрий Бабчук сделал любимый подарок. Ведущая показала поклонникам, что было в свертке

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как оказалось, невесты порадовали друг друга милыми подарками. Леся Никитюк получила от любимого Николаем теплый халат. Она сразу показала, как она смотрится в новой вещи.

Леся отправила ответный подарок. Дмитрий получил от нее электробритву.

Напомним, ресторатор Евгений Клопотенко тоже рассказывал, что он подарил своей девушке Святого Николая. Как оказалось, это была рыба.