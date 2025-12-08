Ведущая Леся Никитюк показала, что она получила от любимого на Николая
На Николая военный Дмитрий Бабчук сделал любимый подарок. Ведущая показала поклонникам, что было в свертке
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Как оказалось, невесты порадовали друг друга милыми подарками. Леся Никитюк получила от любимого Николаем теплый халат. Она сразу показала, как она смотрится в новой вещи.
Леся отправила ответный подарок. Дмитрий получил от нее электробритву.
Напомним, ресторатор Евгений Клопотенко тоже рассказывал, что он подарил своей девушке Святого Николая. Как оказалось, это была рыба.
Ведущая Леся Никитюк призналась, почему она не пустила своего возлюбленного на родыВсе новости »
07 декабря 2025, 22:15Ведущая Леся Никитюк переехала из Киева: она призналась, почему приняла такое решение
07 декабря 2025, 20:30Звезда Холостяка София Шамия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с ней
07 декабря 2025, 19:30
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
08 декабря 2025, 21:45ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма
08 декабря 2025, 21:35Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой
08 декабря 2025, 21:30ЕС планирует принять Украину до 2030 года, что может привести к войне с РФ, — Орбан
08 декабря 2025, 21:20Сделал замечание: во Львовской области водитель получил удар ножом от пьяного пешехода
08 декабря 2025, 21:20Украина передаст США свой взгляд на мирный план и гарантии безопасности, — Зеленский
08 декабря 2025, 21:10В Украине могут ввести вознаграждения за разоблачение крупных коррупционных преступлений
08 декабря 2025, 20:56В Ровенской области мужчина избивал тещу и жестоко издевался
08 декабря 2025, 20:55В Чернигове 10-летний мальчик упал в технический колодец
08 декабря 2025, 20:46Пса, покусавшего полицейских, отпустили домой: что с его хозяином
08 декабря 2025, 20:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »