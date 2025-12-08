Новогодний стол украинцев в 2025 году обойдется дороже: сколько нужно иметь в кошельке
Традиционные праздничные блюда для новогоднего стола существенно подорожали
Об этом сообщает Telegraf, передает RegioNews.
- Оливье - со 183 до 264 грн/кг.
- Сельдь под шубой - с 96 до 122 грн/кг.
- Буженина из ошейка – с 220 до 410 грн/кг.
- Бутерброды со шпротами и икрой – с 329 до 662 грн.
- Шампанское - со 140 до 229 грн.
- Запеченная курица (1,5 кг) - со 136 до 193 грн.
- Мандарины стали немного дешевле: кило в 2022 году стоило 62 грн, сейчас – 55 грн.
Таким образом, большинство традиционных праздничных блюд подорожало почти вдвое, кроме ставших доступнее мандаринов.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в июле годовая инфляция составила 14,1%.
