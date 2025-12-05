17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
UA | RU
UA | RU
05 декабря 2025, 16:55

Смертельное ДТП в Киевской области: столкнулись две иномарки, погибла женщина

05 декабря 2025, 16:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла на перекрестке двух улиц в селе Новые Петровцы. К сожалению, в результате ДТП погибла женщина

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

76-летний водитель кроссовера Hyundai IX35, при выезде на главную дорогу, не предпочел в движении автомобиль Nissan Rogue, за рулем которого была 42-летняя женщина. В результате машины столкнулись.

К сожалению, в результате ДТП погибла 42-летняя женщина. Также двое несовершеннолетних пассажиров Nissan Rogue получили травмы. Их госпитализировали в больницу. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Киевщины призывает водителей строго соблюдать ПДД, всегда выбирать безопасную скорость, быть внимательными и ответственными", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Киевская область
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Лучшие гарантии безопасности – это наша собственная способность
05 декабря 2025, 18:35
Украинского бойца расстреляли при попытке сдаться: прокуратура начала расследование
05 декабря 2025, 18:24
В субботу и воскресенье в Украине прогнозируют от 3 мороза до 11 градусов тепла
05 декабря 2025, 18:18
Правительство одобрило новые контракты для военных: предлагают службу до 5 лет и годовые выплаты
05 декабря 2025, 18:08
Во Львове простились с убитым военным ТЦК Юрием Бондаренко
05 декабря 2025, 17:30
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
05 декабря 2025, 17:25
50 тысяч студентов старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок
05 декабря 2025, 16:44
Изоляция населения: на оккупированной территории Запорожской области россияне глушат VPN
05 декабря 2025, 16:25
Изнасиловал несовершеннолетнюю и скрылся в Германии: в Киевской области будут судить насильника
05 декабря 2025, 15:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »