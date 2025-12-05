Смертельное ДТП в Киевской области: столкнулись две иномарки, погибла женщина

Фото: Нацполиция

Авария произошла на перекрестке двух улиц в селе Новые Петровцы. К сожалению, в результате ДТП погибла женщина

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

76-летний водитель кроссовера Hyundai IX35, при выезде на главную дорогу, не предпочел в движении автомобиль Nissan Rogue, за рулем которого была 42-летняя женщина. В результате машины столкнулись.

К сожалению, в результате ДТП погибла 42-летняя женщина. Также двое несовершеннолетних пассажиров Nissan Rogue получили травмы. Их госпитализировали в больницу. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция Киевщины призывает водителей строго соблюдать ПДД, всегда выбирать безопасную скорость, быть внимательными и ответственными", - призывают правоохранители.

