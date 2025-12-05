Сів п'яним за кермо: на Волині водія судили за ДТП, в якому загинув пасажир
27-річного жителя Волинської області визнали винним у смертельному ДТП. Найближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
Сама аварія сталась у травні минулого року. Тоді чоловік був за кермом AUDI A5. На вулиці Глушець у Луцьку він під час виконання обгону допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом. Внаслідок аварії його 27-річний пасажир загинув.
Згодом перевірка показала, що водій був п'яним. Суд призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років.
