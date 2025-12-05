17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 22:10

Сів п'яним за кермо: на Волині водія судили за ДТП, в якому загинув пасажир

05 грудня 2025, 22:10
Ілюстративне фото
27-річного жителя Волинської області визнали винним у смертельному ДТП. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась у травні минулого року. Тоді чоловік був за кермом AUDI A5. На вулиці Глушець у Луцьку він під час виконання обгону допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом. Внаслідок аварії його 27-річний пасажир загинув.

Згодом перевірка показала, що водій був п'яним. Суд призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років.

Нагадаємо, правоохоронця, який на Полтавщині на смерть збив двох 17-річних сестер, відправили під варту. Держбюро розслідувань шукає свідків смертельної ДТП.

