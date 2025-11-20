На Закарпатье задержаны двое мужчин, которые заплатили $21 тыс., чтобы бежать в Венгрию

фото: ГПСУ

У границы с Венгрией пограничники поймали двух нарушителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Задержанными оказались жители Киевщины и Винницкой области. Мужчин остановили за 10 метров до государственной границы.

Пограничники установили, что правонарушители воспользовались услугами переправителей, которым заплатили 21 тысячу долларов США. Оплату мужчины произвели на криптогаманец.

Относительно нарушителей границы пограничники составили протоколы об админправонарушениях, грозит штраф.

Как сообщалось, в середине ноября на Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали группу беглецов. Движение неизвестных зафиксировали с помощью беспилотника.