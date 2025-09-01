Бесплатное тестирование на гепатит: в Украину поступило почти 2 млн тестов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украину доставлено около 1,9 миллионов быстрых тестов для выявления маркеров вирусных гепатитов B и C. Тест-системы закуплены за счет государственного бюджета

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Сейчас началась доставка первого миллиона тестов (по 500 тысяч для каждого вида гепатита). Тесты развозят в медицинские учреждения по всей стране, и этот процесс будет продолжаться в течение сентября и октября.

Еще более 850 тысяч тестов (413 363 – на гепатит C, 445 324 – на гепатит B) пока хранятся на складе и будут направлены в регионы после завершения процесса распределения.

Вирусные гепатиты B и C – это инфекционные заболевания печени, передающиеся преимущественно через кровь. Часто эти болезни протекают бессимптомно, а первые признаки могут появляться уже на поздних стадиях, когда возникают серьезные осложнения, включая цирроз или рак печени.

По данным Центра общественного здоровья, в 2024 году в Украине на гепатит B было протестировано более 1,1 млн человек, из которых 1,2% получили положительный результат. На гепатит C обследовано более 420 тысяч человек – 6,1% из них получили положительный результат скрининга.

Гепатит B часто имеет хроническое течение и требует длительного или даже пожизненного лечения. Гепатит C в большинстве случаев полностью излечивается современными препаратами в течение 3-6 месяцев.

Скрининг на гепатиты B и C бесплатный в учреждениях первичной медицинской помощи. Пройти тест можно непосредственно во время визита к семейному врачу.

Напомним, в Украине продолжаются поставки лекарственных средств для лечения вирусного гепатита С для взрослых и детей от 12 лет. К концу сентября в регионы страны развезут более 19 тысяч трехмесячных курсов противовирусной терапии.