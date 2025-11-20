На Закарпатье спасли мужчину, который бродил четыре дня в горах

Фото: ГСЧС

Утром 18 ноября к спасателям обратился мужчина и сообщил, что четвертый день бродит в горах и нуждается в помощи

По координатам спасатели выяснили, что 26-летний харьковчанин находился в труднодоступной, поросшей зарослями местности вблизи водопада "Белый Нижний" в Раховском районе.

На место выехали горные спасатели и бригада экстренной медпомощи, ведь мужчина сообщил, что не может двигаться из-за переохлаждения организма и обмороженных конечностей.

Спасатели оказали мужчине первую помощь, переодели в сухую одежду, дали горячий чай и транспортировали носилками в село Деловое. Оттуда пострадавшего на "скорой" доставили в больницу для дальнейшего осмотра и лечения.

