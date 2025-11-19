$10 тысяч за побег в Румынию: на Закарпатье ликвидировали новую схему переправки мужчин за границу
Организатор схемы, оказавшийся военнослужащим, маскировал своих клиентов под военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Злоумышленник придумал схему, по которой переодел в военную форму двух военнообязанных мужчин, изъявивших желание незаконно попасть в одну из стран ЕС, после того, в сговоре со своими коллегами, используя служебный транспорт, доставили их в приграничье.
С помощью местных жителей военнообязанные должны были в обход пунктов пропуска попасть в Румынию. Пограничники задержали мужчин за 400 метров до границы.
За "услуги" каждый из них должен был заплатить по 10 тысяч долларов США.
Пока организатора противоправной деятельности и двух его приспешников задержали. Им грозит лишение свободы.
Как сообщалось, в середине ноября на Закарпатье вблизи границы со Словакией задержали группу беглецов. Мужчины планировали попасть в Чехию.