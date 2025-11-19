$10 тысяч за побег в Румынию: на Закарпатье ликвидировали новую схему переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Организатор схемы, оказавшийся военнослужащим, маскировал своих клиентов под военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Злоумышленник придумал схему, по которой переодел в военную форму двух военнообязанных мужчин, изъявивших желание незаконно попасть в одну из стран ЕС, после того, в сговоре со своими коллегами, используя служебный транспорт, доставили их в приграничье.

С помощью местных жителей военнообязанные должны были в обход пунктов пропуска попасть в Румынию. Пограничники задержали мужчин за 400 метров до границы.

За "услуги" каждый из них должен был заплатить по 10 тысяч долларов США.

Пока организатора противоправной деятельности и двух его приспешников задержали. Им грозит лишение свободы.

