15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 19:51

Протести на Закарпатті: жителі села Іза виступають проти карантину через гепатит А

20 листопада 2025, 19:51
У селі Іза на Закарпатті тривають протести місцевих жителів, які вимагають скасувати введений карантин через виявлення випадків гепатиту А. Жителі села перекрили дороги вже другий день поспіль, заблокувавши всі в’їзди до населеного пункту

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

19 листопада, після введення обмежень, люди перекрили трасу, а вранці 20 листопада протестували знову. Карантинні заходи були запроваджені за рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС через ускладнення епідеміологічної ситуації.

Як повідомила Вікторія Тимчик, в. о. директора Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зараз у селі проводяться активні дії, зокрема лабораторні обстеження контактних осіб, подвірні обходи та дезінфекційні заходи.

Карантин в Ізі, одному з найбільших туристичних сіл Закарпаття, передбачає заборону роботи весільних залів, кафе, ресторанів, масових заходів і переведення навчальних закладів на дистанційне навчання. Також зупинено туристичні заходи, заборонено в'їзд туристичних автобусів, і зупинка транспорту для відвідування закладів харчування та побуту.

Іза, відома своєю культурною спадщиною та лозоплетінням, наразі переживає складний період через епідемічну ситуацію.

Нагадаємо, в Україну доставлено близько 1,9 мільйона швидких тестів для виявлення маркерів вірусних гепатитів B і C. Тест-системи закуплені за кошти державного бюджету. Їх розвезутьдо медичних установ по всій країні.

Закарпаття Гепатит А
