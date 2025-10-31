На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников

иллюстративное фото: из открытых источников

15 военнослужащих ГПСУ бежали в страны ЕС с начала года. И речь идет только о Чопском пограничном отряде.

Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

По его словам, бегство произошло на Закарпатье. Военные покидали оружие и экипировку и убегали в страны ЕС.

"По состоянию на 1 сентября 2025 года, согласно этим материалам, 15 военнослужащих Чопского пограничного отряда указаны в служебных документах как сбежавшие во время несения службы", – говорится в сообщении.

Журналист добавил, что согласно записям в документах эти военные якобы "убежали из нарядов, оставив оружие и экипировку на территории Украины", после чего оказались на территории стран ЕС.

Как сообщалось, в Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии. Инцидент произошел вечером 30 октября в пункте пропуска "Великая Паладь-Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда.