На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників

31 жовтня 2025, 15:04
ілюстративне фото: з відкритих джерел
15 військовослужбовці ДПСУ втекли до країн ЄС з початку року. І це йдеться лише про Чопський прикордонний загін

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За його словами, втечі сталися на Закарпатті. Військові залишали зброю й екіпірування та тікали до країн ЄС.

"Станом на 1 вересня 2025 року, згідно з цими матеріалами, 15 військовослужбовців Чопського прикордонного загону вказані в службових документах як такі, що "втекли” під час несення служби", – йдеться у повідомленні.

Журналіст додав, що відповідно до записів у документах, ці військові нібито "втекли з нарядів, залишивши зброю та екіпіровку на території України", після чого опинилися на території країн ЄС.

Як повідомлялось, на Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбауми та втік до Угорщини. Інцидент стався увечері 30 жовтня в пункті пропуску "Велика Паладь-Надьгодош" у зоні Мукачівського прикордонного загону.

ЄС прикордонники Закарпаття втеча за кордон ДПСУ
