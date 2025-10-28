12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
08:58  28 октября
В Хмельницкой области разоблачили сеть нелегальных АЗС
28 октября 2025, 11:56

На Закарпатье задержали две группы мужчин: "проводник" вел их в Румынию

28 октября 2025, 11:56
Фото: ГПСУ
Пограничники задержали семерых мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу с Румынией

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Чтобы избежать разоблачения, возле границы мужчины разделились на две группы – однако их обнаружили пограничники с помощью системы наблюдения. Четырех мужчин (жителей Закарпатской, Харьковской, Ивано-Франковской и Винницкой областей) задержали в 100 метрах от линии границы, еще двоих с "проводником" – в 50 метрах.

Как выяснилось, шестеро мужчин в возрасте от 24 до 44 лет решили незаконно попасть в Румынию. Они планировали сбежать за границу с помощью закарпатца, которого нашли через знакомых.

По договоренности мужчины прибыли на Закарпатье, где "проводник" поселил их в частном доме, а после вел к границе. За переправку каждый должен был заплатить от 4,5 до 12 тысяч долларов.

На нарушителей составили админпротоколы. Против организатора возбуждено уголовное производство.

Напомним, на границе в Винницкой области задержали 26-летнего жителя Херсонщины с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию. Во время разговора с пограничниками мужчина запутался в ответах, после чего признался: купил подделки у неизвестного за 20 тысяч долларов.

