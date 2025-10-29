11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 12:14

На Закарпатье должностное лицо ТЦК "помогало" военным сбежать из части – дело передано в суд

29 октября 2025, 12:14
Фото: ГБР
Будут судить работника Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который, по данным следствия, за деньги способствовал уклонению мужчин от военной службы

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

Инструктор отделения рекрутинга организовывал незаконные бегства как призывников, так и военнослужащих, вернувшихся после самовольного ухода из части.

По материалам следствия, мужчина тайно выводил призывников из помещения ТЦК, помогая избежать мобилизации. За такую ​​"услугу" он получал от 3 до 4 тысяч долларов. Кроме того, за вознаграждение в размере 4–5 тысяч долларов он предлагал военным, возвращенным после СЗЧ, повторно покинуть батальон резерва.

Он организовывал побег военных за деньги

Во время разговоров с бойцами чиновник лично убеждал их в возможности побега, обещал показать безопасный маршрут вне патрулей и обеспечить транспорт для выезда в безопасное место.

Следователи установили, что по этой схеме место службы покинули по меньшей мере пять военнослужащих. Сам инструктор был задержан в феврале 2025 года при получении 10 тысяч долларов США – именно столько он требовал за помощь двум военным в уклонении от службы.

Следователи завершили расследование дела должностного лица ТЦК

Обвинительный акт передан в суд. Мужчину обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Если вина должностного лица будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в столичном ТЦК погиб мобилизованный Роман Сопин, обстоятельства его смерти вызвали широкий резонанс. Теперь появились новые детали дела – экспертиза подтвердила, что роковую травму мужчина получил от удара тупым предметом.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Более 50% украинских беженцев в Германии недовольны жизнью – исследование
29 октября 2025, 13:44
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
