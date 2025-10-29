Фото: ГБР

Будут судить работника Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который, по данным следствия, за деньги способствовал уклонению мужчин от военной службы

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает RegioNews.

Инструктор отделения рекрутинга организовывал незаконные бегства как призывников, так и военнослужащих, вернувшихся после самовольного ухода из части.

По материалам следствия, мужчина тайно выводил призывников из помещения ТЦК, помогая избежать мобилизации. За такую ​​"услугу" он получал от 3 до 4 тысяч долларов. Кроме того, за вознаграждение в размере 4–5 тысяч долларов он предлагал военным, возвращенным после СЗЧ, повторно покинуть батальон резерва.

Он организовывал побег военных за деньги

Во время разговоров с бойцами чиновник лично убеждал их в возможности побега, обещал показать безопасный маршрут вне патрулей и обеспечить транспорт для выезда в безопасное место.

Следователи установили, что по этой схеме место службы покинули по меньшей мере пять военнослужащих. Сам инструктор был задержан в феврале 2025 года при получении 10 тысяч долларов США – именно столько он требовал за помощь двум военным в уклонении от службы.

Следователи завершили расследование дела должностного лица ТЦК

Обвинительный акт передан в суд. Мужчину обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Если вина должностного лица будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

