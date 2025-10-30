12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 13:45

На Закарпатті 18-річний хлопець на смерть збив мотоцикліста

30 жовтня 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 29 жовтня у селі Невицьке Ужгородського району. До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його син зіткнувся з мотоциклістом, після чого останній не вижив

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Відомо, що 18-річний водій Volkswagen Passat рухався в напрямку міста Перечин. Він здійснював маневр обгону двох автівок, після чого відбулося зіткнення з мотоциклом Suzuki, який їхав на зустріч. Внаслідок ДТП 35-річний мотоцикліст загинув на місці.

Відомо, що 18-річний водій був тверезим. Зараз правоохоронці розпочали розслідування. Для встановлення всіх обʼєктивних обставин аварії у справі буде проведено ряд експертних досліджень.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині вантажівка збила пішохода. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Закарпаття
Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
29 жовтня 2025, 19:30
Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста та втік з місця аварії
29 жовтня 2025, 18:45
На Закарпатті викрили переправника військовозобов'язаних через кордон за $7000
29 жовтня 2025, 14:58
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Замовне вбивство за $5 тис.: трьох учасників злочинної схеми затримали на Вінниччині
30 жовтня 2025, 15:28
Усі регіони України знову під графіком відключень світла – Укренерго
30 жовтня 2025, 15:18
На Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яку знайшли в полі
30 жовтня 2025, 15:04
Напав на поліцейського з газовим балончиком: у Львові затримали зловмисника
30 жовтня 2025, 14:49
Високогірний маршрут не врятував: на Прикарпатті затримали організатора незаконного переправлення
30 жовтня 2025, 14:42
Повернули з Німеччини: підозрюваного у наркобізнесі Дніпра екстрадували для суду
30 жовтня 2025, 14:33
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу 14 млн грн
30 жовтня 2025, 14:23
У Києві затримали студента вишу, який збував наркотики однокурсникам
30 жовтня 2025, 14:17
У Львові "блогерка" принижувала ЗСУ та жителів західних регіонів: поліція відкрила справу
30 жовтня 2025, 14:16
На Хмельниччині настоятеля монастиря УПЦ МП судитимуть за вбивство чоловіка
30 жовтня 2025, 14:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »