Фото: Нацполіція

Аварія сталась 29 жовтня у селі Невицьке Ужгородського району. До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його син зіткнувся з мотоциклістом, після чого останній не вижив

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Відомо, що 18-річний водій Volkswagen Passat рухався в напрямку міста Перечин. Він здійснював маневр обгону двох автівок, після чого відбулося зіткнення з мотоциклом Suzuki, який їхав на зустріч. Внаслідок ДТП 35-річний мотоцикліст загинув на місці.

Відомо, що 18-річний водій був тверезим. Зараз правоохоронці розпочали розслідування. Для встановлення всіх обʼєктивних обставин аварії у справі буде проведено ряд експертних досліджень.

