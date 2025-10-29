22:03  29 октября
29 октября 2025, 22:52

Закарпатцев призывают реагировать на тревогу: ОВА напоминает о безопасности

29 октября 2025, 22:52
Жители Закарпатской области призывают внимательно реагировать на сигналы тревоги, особенно в ближайшие несколько дней

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий, передает RegioNews.

По его словам, сигналы тревоги поступают из-за повышенной опасности для региона, поэтому граждане должны соблюдать все правила безопасности:

  • Немедленно переходить в укрытие при сигнализации сиренами;
  • Сохранять покой и не паниковать;
  • Следить за официальными сообщениями от власти через сайты и Telegram-каналы;
  • Убедитесь, что семья и соседи знают, куда идти в случае опасности.

Глава ОВА подчеркнул, что бдительность граждан и скорая реакция на тревогу могут спасти жизнь.

Следует отметить, что в регионе уже сформирована система оповещения и укрытия, и местные власти постоянно контролируют ситуацию. Жителям рекомендуют проверить готовность своих домов и иметь необходимые запасы для пребывания в укрытиях.

Власти также напоминают: игнорирование сигналов тревоги опасно и может привести к травмам и другим непредсказуемым последствиям.

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других. Зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
