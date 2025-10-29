Закарпатцев призывают реагировать на тревогу: ОВА напоминает о безопасности

Жители Закарпатской области призывают внимательно реагировать на сигналы тревоги, особенно в ближайшие несколько дней

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий, передает RegioNews.

По его словам, сигналы тревоги поступают из-за повышенной опасности для региона, поэтому граждане должны соблюдать все правила безопасности:

Немедленно переходить в укрытие при сигнализации сиренами;

Сохранять покой и не паниковать;

Следить за официальными сообщениями от власти через сайты и Telegram-каналы;

Убедитесь, что семья и соседи знают, куда идти в случае опасности.

Глава ОВА подчеркнул, что бдительность граждан и скорая реакция на тревогу могут спасти жизнь.

Следует отметить, что в регионе уже сформирована система оповещения и укрытия, и местные власти постоянно контролируют ситуацию. Жителям рекомендуют проверить готовность своих домов и иметь необходимые запасы для пребывания в укрытиях.

Власти также напоминают: игнорирование сигналов тревоги опасно и может привести к травмам и другим непредсказуемым последствиям.

Напомним, в ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других. Зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.