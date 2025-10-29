"Заявление об отсутствии россиян в Мирнограде - ложь", - волонтер Стерненко
Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко опроверг официальные заявления о том, что российских военных якобы нет в Мирнограде Донецкой области. По его словам, оккупанты уже проникли в город
Об этом он написал у себя в Телеграмме , передает RegioNews.
"Это ложь! Россияне есть в Мирнограде", - написал Стерненко.
Ранее местные власти и военные администрации сообщали, что ситуация в Мирнограде якобы контролируется, а боевые действия происходят в окрестностях.
Волонтер отмечает, что враг уже зашел в некоторые районы города, и ситуация там остается чрезвычайно напряженной.
Официальных комментариев от Генштаба или Минобороны Украины по поводу этой информации пока нет.
Как известно, Мирноград — город на Донетчине близ Покровска, который в последние недели оказался под угрозой из-за активных наступательных действий российских войск.
Напомним, Покровск и Мирноград остаются под угрозой оцепления.