"Заявление об отсутствии россиян в Мирнограде - ложь", - волонтер Стерненко

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко опроверг официальные заявления о том, что российских военных якобы нет в Мирнограде Донецкой области. По его словам, оккупанты уже проникли в город

Об этом он написал у себя в Телеграмме , передает RegioNews.

"Это ложь! Россияне есть в Мирнограде", - написал Стерненко.

Ранее местные власти и военные администрации сообщали, что ситуация в Мирнограде якобы контролируется, а боевые действия происходят в окрестностях.

Волонтер отмечает, что враг уже зашел в некоторые районы города, и ситуация там остается чрезвычайно напряженной.

Официальных комментариев от Генштаба или Минобороны Украины по поводу этой информации пока нет.

Как известно, Мирноград — город на Донетчине близ Покровска, который в последние недели оказался под угрозой из-за активных наступательных действий российских войск.

Напомним, Покровск и Мирноград остаются под угрозой оцепления.