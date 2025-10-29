22:03  29 жовтня
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
19:43  29 жовтня
У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
19:30  29 жовтня
Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 22:52

Закарпатців закликають реагувати на тривогу: ОВА нагадує про безпеку

29 жовтня 2025, 22:52
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Мешканців Закарпатської області закликають уважно реагувати на сигнали тривоги, особливо у найближчі кілька днів

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, передає RegioNews.

За його словами, сигнали тривоги надходять через підвищену небезпеку для регіону, тож громадяни мають дотримуватися всіх правил безпеки:

  • Негайно переходити в укриття при сигналізації сиренами;
  • Зберігати спокій і не панікувати;
  • Слідкувати за офіційними повідомленнями від влади через сайти та Telegram-канали;
  • Переконатися, що родина та сусіди знають, куди йти у разі небезпеки.

Очільник ОВА підкреслив, що пильність громадян та швидка реакція на тривогу можуть врятувати життя.

Варто зазначити, що у регіоні вже сформовано систему оповіщення та укриття, і місцева влада постійно контролює ситуацію. Мешканцям рекомендують перевірити готовність своїх домівок і мати необхідні запаси для перебування в укриттях.

Влада також нагадує: ігнорування сигналів тривоги небезпечне і може призвести до травм та інших непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня російські війська здійснили атаку по Україні, запустивши 101 ударний безпілотник типів Shahed, Гербера та інших. Зафіксовано влучання п'яти безпілотників у чотирьох локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще у п'яти населених пунктах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття тривога війна
На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
29 жовтня 2025, 16:26
"Заява про відсутність росіян у Мирнограді — брехня", — волонтер Стерненко
29 жовтня 2025, 16:02
Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині
29 жовтня 2025, 23:11
Майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за 2 місяці
29 жовтня 2025, 22:55
Ветеранам підвищать зарплату до 16 000 грн за суспільно корисні роботи, – Свириденко
29 жовтня 2025, 22:32
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі
29 жовтня 2025, 22:25
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
29 жовтня 2025, 22:03
Наважилась через великі борги: на Рівненщині жінка пограбувала власну родичку
29 жовтня 2025, 21:50
Кабмін розширює грантову програму "Власна справа": у 2026 році зростуть суми виплат, — Свириденко
29 жовтня 2025, 21:42
У Львові жінка з неповнолітнім родичем вкрала гроші з картки пенсіонера
29 жовтня 2025, 21:25
Німеччина розглядає націоналізацію "дочки" "Роснефти" після санкцій США, — Reuters
29 жовтня 2025, 21:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »