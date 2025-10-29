Закарпатців закликають реагувати на тривогу: ОВА нагадує про безпеку

Мешканців Закарпатської області закликають уважно реагувати на сигнали тривоги, особливо у найближчі кілька днів

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, передає RegioNews.

За його словами, сигнали тривоги надходять через підвищену небезпеку для регіону, тож громадяни мають дотримуватися всіх правил безпеки:

Негайно переходити в укриття при сигналізації сиренами;

Зберігати спокій і не панікувати;

Слідкувати за офіційними повідомленнями від влади через сайти та Telegram-канали;

Переконатися, що родина та сусіди знають, куди йти у разі небезпеки.

Очільник ОВА підкреслив, що пильність громадян та швидка реакція на тривогу можуть врятувати життя.

Варто зазначити, що у регіоні вже сформовано систему оповіщення та укриття, і місцева влада постійно контролює ситуацію. Мешканцям рекомендують перевірити готовність своїх домівок і мати необхідні запаси для перебування в укриттях.

Влада також нагадує: ігнорування сигналів тривоги небезпечне і може призвести до травм та інших непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня російські війська здійснили атаку по Україні, запустивши 101 ударний безпілотник типів Shahed, Гербера та інших. Зафіксовано влучання п'яти безпілотників у чотирьох локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще у п'яти населених пунктах.