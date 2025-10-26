Россия ударила по Украине более сотней ударных БпЛА – большинство сбито
В ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К отражению воздушного нападения привлекались авиация, подразделения противовоздушной обороны, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 сбито или подавлено 90 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
Также зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.
Напомним, Силы обороны за последние сутки ликвидировали 900 оккупантов и 118 единиц техники. В частности, украинские военные уничтожили 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, а также 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн.