Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 октября российские войска совершили атаку по Украине, запустив 101 ударный беспилотник типов Shahed, Гербера и других.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, подразделения противовоздушной обороны, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 сбито или подавлено 90 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Также зафиксировано попадание пяти беспилотников в четырех локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще в пяти населенных пунктах.

Напомним, Силы обороны за последние сутки ликвидировали 900 оккупантов и 118 единиц техники. В частности, украинские военные уничтожили 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, а также 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн.