На Юге украинские пограничники сожгли вражеские спецавтомобили
Пограничники сожгли вражеские авто с РЭБ на Южном направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что на Южном направлении пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины продолжают результативно наносить удары по целям россиян.
В частности, на днях, благодаря профессиональным и слаженным действиям, на этот раз было поражено 3 автомобиля с установленным РЭБ, которые использовались для логистических целей.
Напомним, в начале октября пограничники отбили очередной штурм россиян в Донецкой области. Пилоты пограничного подразделения Феникс совместно со смежными подразделениями остановили штурм армии РФ в направлении Константиновки.
