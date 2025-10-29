На Юге украинские пограничники сожгли вражеские спецавтомобили

фото: ГПСУ

Пограничники сожгли вражеские авто с РЭБ на Южном направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что на Южном направлении пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины продолжают результативно наносить удары по целям россиян.

В частности, на днях, благодаря профессиональным и слаженным действиям, на этот раз было поражено 3 автомобиля с установленным РЭБ, которые использовались для логистических целей.

Напомним, в начале октября пограничники отбили очередной штурм россиян в Донецкой области. Пилоты пограничного подразделения Феникс совместно со смежными подразделениями остановили штурм армии РФ в направлении Константиновки.