29 октября 2025, 15:19

Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск.

29 октября 2025, 15:19
фото: DeepState
Российские оккупанты вывесили свой флаг на потолке при въезде в Покровск, но уже через час после этого украинские военные его уничтожили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

Флаг РФ на потолке "Покровск" был обнаружен примерно в 9.40 и уже в 10.40 был уничтожен.

В то же время, сообщается, что ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту. По состоянию на сегодняшний день Силы обороны прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Ранее стало известно, сколько войск РФ задействовало для окружения Покровской агломерации в Донецкой области. По данным ДШВ, россияне задействовали для этой операции около 11 тыс. человек.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
