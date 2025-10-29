Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск.

фото: DeepState

Российские оккупанты вывесили свой флаг на потолке при въезде в Покровск, но уже через час после этого украинские военные его уничтожили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

Флаг РФ на потолке "Покровск" был обнаружен примерно в 9.40 и уже в 10.40 был уничтожен.

В то же время, сообщается, что ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту. По состоянию на сегодняшний день Силы обороны прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Ранее стало известно, сколько войск РФ задействовало для окружения Покровской агломерации в Донецкой области. По данным ДШВ, россияне задействовали для этой операции около 11 тыс. человек.