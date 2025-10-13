12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
На Волыни пограничники с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину

13 октября 2025, 17:33
фото: ГПСУ
Вечером 12 октября у села Крапивники Шацкой общины Ковельского района в лесу исчезла женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

К поискам подключились военнослужащие Волынского пограничного отряда. Они с помощью тепловизионного беспилотника осмотрели густую лесистую местность и обнаружили женщину. Она была дезориентирована, но при сознании.

Как выяснилось, 68-летняя местная жительница вместе с дочерью пошла за грибами, но заблудилась и не смогла самостоятельно выйти из леса.

"Оперативные действия пограничников и использование современных технологий помогли спасти жизнь человека", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Волыни задержали двух злоумышленников, которые за 6500 долларов переправляли мужчин в ЕС. Мужчинам доложено о подозрении по ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

