На Волыни пограничники с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину

фото: ГПСУ

Вечером 12 октября у села Крапивники Шацкой общины Ковельского района в лесу исчезла женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

К поискам подключились военнослужащие Волынского пограничного отряда. Они с помощью тепловизионного беспилотника осмотрели густую лесистую местность и обнаружили женщину. Она была дезориентирована, но при сознании.

Как выяснилось, 68-летняя местная жительница вместе с дочерью пошла за грибами, но заблудилась и не смогла самостоятельно выйти из леса.

"Оперативные действия пограничников и использование современных технологий помогли спасти жизнь человека", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Волыни задержали двух злоумышленников, которые за 6500 долларов переправляли мужчин в ЕС. Мужчинам доложено о подозрении по ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".