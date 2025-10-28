В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло

В октябре волонтеры в зоне отчуждения заметили несколько собак с необычной синей окраской шерсти. Животные были почти полностью покрыты синим веществом, что сразу привлекло внимание благотворителей и местных наблюдателей.

Об этом сообщает УП.Жизнь, передает RegioNews.

Специалисты уверяют, что изменение цвета не связано с радиацией. Врач ветеринарных наук Дженнифер Бец, медицинский директор программы "Собаки Чернобыля", объяснила, что шерсть могла окраситься из-за контакта с неизвестными веществами. Волонтеры предполагают, что источником мог стать старый переносной туалет неподалеку от места, где собак заметили, однако окончательно это не подтверждено.

Бец подчеркнула, что временные маркеры, наносимые на стерилизованных животных для идентификации, не могли быть причиной такой окраски: обычно их наносят только на верхушку головы, и цвет смывается в течение нескольких дней, тогда как у собак синее вещество покрывало практически все тело.

Ветеринар также добавила, что четырехлапые выглядели здоровыми, как и другие животные в зоне отчуждения, где с 2017 года Clean Futures Fund занимается стерилизацией кошек и собак. По состоянию на октябрь 2025 благотворители стерилизовали более тысячи животных, потомков тех, которые остались после катастрофы 1986 года.

Волонтеры отмечают, что поймать собак с синей шерстью не удалось из-за их сильной пугливости, и для этого потребовалось бы применение специальных средств для временного усыпления.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.