11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 10:59

На Закарпатті службовий пес знайшов пенсіонерку, яка загубилася в лісі

29 жовтня 2025, 10:59
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Берегівщині службовий пес Кай допоміг знайти 89-річну жінку, яка вирушила в ліс по гриби й заблукала

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ввечері 28 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення літньої мешканки села Хмільник у Берегівському районі. Жінка вирушила до лісу близько 12:00, але додому так і не повернулася.

Для пошукових робіт було залучено поліцейські підрозділи та кінолога з вівчаркою на ім'я Кай.

Пошуки тривали приблизно три години. Собака впевнено взяв слід і привів правоохоронців до місця, де перебувала зникла жінка.

Пенсіонерка була у задовільному стані. Її доставили додому.

Нагадаємо, на Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі. Як з'ясувалося, 68-річна місцева жителька разом із донькою пішла по гриби, але заблукала й не змогла самостійно вийти з лісу.

ліс собака поліція Закарпаття розшук грибы пенсіонерка службова собака
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У Києві викрили британського інструктора, який передавав дані про українські війська за $6000
29 жовтня 2025, 13:13
Жовтень завершиться в Україні теплою погодою
29 жовтня 2025, 13:07
Стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині
29 жовтня 2025, 12:49
У Києві 39-річного громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
29 жовтня 2025, 12:46
Після Львова – Івано-Франківськ просить присвоїти Фаріон звання Героя України
29 жовтня 2025, 12:46
На Черкащині засудили військовослужбовця до 10 років за замах на вбивство двох неповнолітніх
29 жовтня 2025, 12:33
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
29 жовтня 2025, 12:17
На Закарпатті посадовець ТЦК "допомагав" військовим утекти з частини – справа передана до суду
29 жовтня 2025, 12:14
Розізлився через патріотичну розсилку: на Одещині засудили чоловіка, який нахамив оператору Водафон і виправдовував агресію РФ
29 жовтня 2025, 11:57
"Пряник і батіг": як Трамп готує Кремль до жорстких санкцій
29 жовтня 2025, 11:57
