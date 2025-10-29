На Закарпатті службовий пес знайшов пенсіонерку, яка загубилася в лісі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Берегівщині службовий пес Кай допоміг знайти 89-річну жінку, яка вирушила в ліс по гриби й заблукала

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ввечері 28 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення літньої мешканки села Хмільник у Берегівському районі. Жінка вирушила до лісу близько 12:00, але додому так і не повернулася.

Для пошукових робіт було залучено поліцейські підрозділи та кінолога з вівчаркою на ім'я Кай.

Пошуки тривали приблизно три години. Собака впевнено взяв слід і привів правоохоронців до місця, де перебувала зникла жінка.

Пенсіонерка була у задовільному стані. Її доставили додому.

Нагадаємо, на Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі. Як з'ясувалося, 68-річна місцева жителька разом із донькою пішла по гриби, але заблукала й не змогла самостійно вийти з лісу.