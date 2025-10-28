Иллюстративное фото

На Прикарпатье суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога жителю Большевцевской территориальной общины. Кроме того, мужчине грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Суд отправил мужчину под стражу без права внесения залога. Отмечается, что согласно санкции инкриминируемой статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Еще 10 октября жительница города Галич сообщила полиции, что ее сосед жестоко обращался с собакой. Он привязал животное к автомобилю и тянул его по дороге: животное после этих издевательств умерло. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.