24 октября 2025, 20:55

В Закарпатье попытка бежать за границу чуть не закончилась трагедией

24 октября 2025, 20:55
Фото: ДПСУ
В Раховском районе мужчины пытались перейти границу. Однако в результате спасателям и пограничникам пришлось спасать их жизнь

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Regionews.

Во время мониторинга пограничного участка экипаж вертолета заметил в районе горы Клифа двух человек. Пилоты передали, что один из мужчин активно махал руками и звал на помощь. При этом второй мужчина лежал неподвижно.

Когда военные прибыли, нашли двух мужчин в состоянии сильного истощения и с признаками переохлаждения. Мужчины не ориентировались в горной местности и не имели необходимого снаряжения. Они пытались найти мобильную связь. При этом один из них во время "путешествия" травмировал глаз и из-за боли не мог самостоятельно передвигаться.

Пограничники оказали им медицинскую помощь, взглянули и передали медикам. Мужчины признались, что проложили себе маршрут в Румынию и надеялись бежать за границу. Теперь они привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.

"Государственная пограничная служба снова напоминает, что попытки незаконного преодоления границы являются не только правонарушением, но и смертельно опасной авантюрой, особенно в горной местности", - говорят в ГНСУ.

Напомним, ранее в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.

