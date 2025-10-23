21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
"Путешествие" за 10 тысяч долларов: на Буковине разоблачили дельца, зарабатывавшего на уклонистах

23 октября 2025, 21:20
Фото: Нацполиция
В Буковине 21-летнему жителю сообщили о подозрении. Он способствовал незаконной переправке мужчины призывного возраста за границу

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

21-летний местный житель разработал схему переправки мужчин в Румынию. Когда он нашел "клиента" (28-летнего жителя Харьковщины), он пообещал ему пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. За такое "путешествие" "клиент" должен был заплатить 10 тысяч долларов.

Житель Харьковщины сначала поселился в одной из гостиниц Черновцов, затем получил геолокацию с оговоренным местом сбора, где должен был ожидать дополнительных указаний от мужчины для дальнейшей незаконной переправки. Затем "дельце" встретил его на автомобиле и отвез в поселок на границе.

Злоумышленник предоставил заказчику необходимые средства, чтобы преодолеть ограждение на границе и провел ему инструктаж по дальнейшему пересечению госграницы. Реализовать план не удалось: их задержали правоохранители.

"Следователи полиции под процессуальным руководством Глубокского отдела Черновицкой окружной прокуратуры сообщили буковинцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.

