20 октября 2025, 17:38

На Закарпатье задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы

20 октября 2025, 17:38
фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили переправщика из Закарпатья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители Закарпатья разоблачили жителя села Белки, который пытался организовать незаконное пересечение границы для 27-летнего киевлянина.

Злоумышленник был задержан в населенном пункте Дунковичи Береговского района – именно после того, как мужчина получил денежное вознаграждение в размере 12 500 долларов США.

"Автомобиль марки BMW, на котором водитель планировал реализовать свой противоправный замысел, стражи порядка изъяли. Действия правонарушителя квалифицированы по ч.3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу)", – говорится в сообщении.

Организатору схемы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 363 360 грн.

Напомним, в Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин. За свои услуги он брал 4000 долларов США с человека.

