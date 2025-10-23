Фото: Нацполиция

Закарпатские правоохранители задержали двух злоумышленников за переправку мужчин через границу. Теперь они получили подозрения

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 56-летнего жителя Виноградова и 45-летнего мукачевца. Они организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. 56-летний организатор является адвокатом. Он поселил "клиента" прямо у себя дома.

В частности, адвокат дал "клиенту" спасательный жилет и металлические щипцы. Переправка должна была состояться в пределах Береговского района. По разработанной схеме мужчину должны были подвезти к реке Тиса, которую он должен был преодолеть вплавь, после чего с помощью щипцов повредить заградительный забор и перейти на территорию Венгрии.

За свои услуги злоумышленники просили 5 тысяч долларов. Задержали их в полукилометре от государственной границы — они как раз транспортировали своего "клиента".

"Организатора и его сообщника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Им следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Главного управления Нацполиции в Закарпатской области сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправа лиц сговорной группой лиц", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.