5 тысяч долларов за путешествие через Тису: на Закарпатье задержали организатора схемы для уклонистов
Закарпатские правоохранители задержали двух злоумышленников за переправку мужчин через границу. Теперь они получили подозрения
Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.
Правоохранители задержали 56-летнего жителя Виноградова и 45-летнего мукачевца. Они организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. 56-летний организатор является адвокатом. Он поселил "клиента" прямо у себя дома.
В частности, адвокат дал "клиенту" спасательный жилет и металлические щипцы. Переправка должна была состояться в пределах Береговского района. По разработанной схеме мужчину должны были подвезти к реке Тиса, которую он должен был преодолеть вплавь, после чего с помощью щипцов повредить заградительный забор и перейти на территорию Венгрии.
За свои услуги злоумышленники просили 5 тысяч долларов. Задержали их в полукилометре от государственной границы — они как раз транспортировали своего "клиента".
"Организатора и его сообщника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Им следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Главного управления Нацполиции в Закарпатской области сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправа лиц сговорной группой лиц", - сообщили в полиции.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.