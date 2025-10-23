16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 16:55

5 тысяч долларов за путешествие через Тису: на Закарпатье задержали организатора схемы для уклонистов

23 октября 2025, 16:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Закарпатские правоохранители задержали двух злоумышленников за переправку мужчин через границу. Теперь они получили подозрения

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 56-летнего жителя Виноградова и 45-летнего мукачевца. Они организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. 56-летний организатор является адвокатом. Он поселил "клиента" прямо у себя дома.

В частности, адвокат дал "клиенту" спасательный жилет и металлические щипцы. Переправка должна была состояться в пределах Береговского района. По разработанной схеме мужчину должны были подвезти к реке Тиса, которую он должен был преодолеть вплавь, после чего с помощью щипцов повредить заградительный забор и перейти на территорию Венгрии.

За свои услуги злоумышленники просили 5 тысяч долларов. Задержали их в полукилометре от государственной границы — они как раз транспортировали своего "клиента".

"Организатора и его сообщника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Им следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Главного управления Нацполиции в Закарпатской области сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправа лиц сговорной группой лиц", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации Закарпатье
В Харькове врач "продавал" фиктивное лечение для уклониста
23 октября 2025, 16:25
В Киевской области судили помощника адвоката, который помогал уклонистам
22 октября 2025, 12:55
На Закарпатье задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы
20 октября 2025, 17:38
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Российские беспилотники атаковали два района Днепропетровщины: повреждены частные дома, детсад и агрофирма
23 октября 2025, 18:57
Во Львовской области разоблачили контрабандиста, который вез телефоны и духи на 16,6 млн грн
23 октября 2025, 18:25
Схватил нож и напал: в Запорожье мужчина жестоко убил товарища во время застолья
23 октября 2025, 17:40
Украина вернула 1000 тел погибших военных
23 октября 2025, 17:15
В Киеве во время атаки РФ повреждена квартира заместителя начальника Полтавской ОВА
23 октября 2025, 16:59
НАБУ расследует еще одно дело в отношении эксминистра национального единства Чернышева
23 октября 2025, 16:25
В Харькове врач "продавал" фиктивное лечение для уклониста
23 октября 2025, 16:25
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
23 октября 2025, 16:09
У киевлян на балконе и в квартирах "застряли" два российских БпЛА
23 октября 2025, 15:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »