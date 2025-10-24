14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 20:55

На Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією

24 жовтня 2025, 20:55
Фото: ДПСУ
У Рахівському районі чоловіки намагались перейти кордон. Проте в результаті рятувальникам та прикордонникам довелось рятувати їхні життя

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Regionews.

Під час моніторингу прикордонної ділянки екіпаж гелікоптера помітив у районі гори Клифа двох осіб. Пілоти передали, що один з чоловіків активно махав руками та кликав на допомогу. При цьому другий чоловік лежав нерухомо.

Коли військові прибули, то знайшли двох чоловіків у стані сильного виснаження та з ознаками переохолодження. Чоловіки не орієнтувались в гірській місцевості та не мали необхідного спорядження. Вони намагались знайти мобільний зв'язок. При цьому один з них під час "мандрівки" травмував око і через біль не міг самостійно пересуватися.

Прикордонники надали їм домедичну допомогу, зіргіли та передали медикам. Чоловіки зізнались, що проклали собі маршрут до Румунії та сподівались втекти за кордон. Тепер їх притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

"Державна прикордонна служба вкотре нагадує, що спроби незаконного подолання кордону є не лише правопорушенням, але й смертельно небезпечною авантюрою, особливо у гірській місцевості", - кажуть в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.

прикордонники перетин кордону Закарпаття
"Мандрівка" за 10 тисяч доларів: на Буковині викрили ділка, який заробляв на ухилянтах
23 жовтня 2025, 21:20
5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів
23 жовтня 2025, 16:55
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові будуть судити шахрая, заробляв на фейкових державних виплатах
24 жовтня 2025, 22:20
24 жовтня 2025, 21:55
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
В Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода: що відомо про потерпілого
24 жовтня 2025, 21:30
На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів
24 жовтня 2025, 21:25
Нові КАБи здатні досягати околиць Києва: старі методи захисту можуть не спрацювати
24 жовтня 2025, 21:15
Військовий у Харкові намагався "відкупити" п'яну дружину за кермом – суд виніс вирок
24 жовтня 2025, 20:52
Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів
24 жовтня 2025, 20:38
На Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП
24 жовтня 2025, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
