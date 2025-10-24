Фото: ДПСУ

У Рахівському районі чоловіки намагались перейти кордон. Проте в результаті рятувальникам та прикордонникам довелось рятувати їхні життя

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Regionews.

Під час моніторингу прикордонної ділянки екіпаж гелікоптера помітив у районі гори Клифа двох осіб. Пілоти передали, що один з чоловіків активно махав руками та кликав на допомогу. При цьому другий чоловік лежав нерухомо.

Коли військові прибули, то знайшли двох чоловіків у стані сильного виснаження та з ознаками переохолодження. Чоловіки не орієнтувались в гірській місцевості та не мали необхідного спорядження. Вони намагались знайти мобільний зв'язок. При цьому один з них під час "мандрівки" травмував око і через біль не міг самостійно пересуватися.

Прикордонники надали їм домедичну допомогу, зіргіли та передали медикам. Чоловіки зізнались, що проклали собі маршрут до Румунії та сподівались втекти за кордон. Тепер їх притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

"Державна прикордонна служба вкотре нагадує, що спроби незаконного подолання кордону є не лише правопорушенням, але й смертельно небезпечною авантюрою, особливо у гірській місцевості", - кажуть в ДПСУ.

