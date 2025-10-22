Фото: Нацполіція

Інцидент стався 21 жовтня близько 22:45. Все почалось з конфлікту чоловіків біля одного з кафе на вулиці Щасливій у місті Перечин

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

37-річний місцевий житель почав сваритися з незнайомцями. Під час сварки він дістав з багажника власного автомобіля гвинтівку та почав погрожувати чоловікам фізичною розправою, націливши на них зброю.

Коли чоловік дізнався, що очевидці викликали правоохоронців, він втік з місця подій. Його згодом розшукали та затримали. У чоловіка вилучили зброю, якою він погрожував — попередньо встановлено, що це пневматична гвинтівка. Зараз його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

