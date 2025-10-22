09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
00:50  22 жовтня
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
22 жовтня 2025, 13:40

На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою

22 жовтня 2025, 13:40
Фото: Нацполіція
Інцидент стався 21 жовтня близько 22:45. Все почалось з конфлікту чоловіків біля одного з кафе на вулиці Щасливій у місті Перечин

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

37-річний місцевий житель почав сваритися з незнайомцями. Під час сварки він дістав з багажника власного автомобіля гвинтівку та почав погрожувати чоловікам фізичною розправою, націливши на них зброю.

Коли чоловік дізнався, що очевидці викликали правоохоронців, він втік з місця подій. Його згодом розшукали та затримали. У чоловіка вилучили зброю, якою він погрожував — попередньо встановлено, що це пневматична гвинтівка. Зараз його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
