Двое иностранцев устроили резню на заправке в Тернопольской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В субботу, 18 октября, около 4:30 сотрудникам Тернопольского отделения полиции поступило сообщение о драке на автозаправочной станции в селе Большие Гаи.

Выехав на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с многочисленными ножевыми ранениями. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно – потерпевший скончался.

Погибший оказался гражданином одной из стран Латинской Америки, а ножевые ранения ему нанес знакомый, также иностранец.

По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, во время которого нападавший схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему, от которых тот впоследствии скончался.

Напомним, в Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню. Конфликт произошел в конце мая 2025 года.