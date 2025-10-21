08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
01:55  21 жовтня
Для співачки Наталії Могилевської викликали швидку: на артистку на зйомках впав рояль
21 жовтня 2025, 08:22

Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні

21 жовтня 2025, 08:22
Фото: Національна поліція
На Закарпатті триває розслідування подвійного вбивства, що сталося 12 жовтня у селі Кам'янське

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці встановили та затримали 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві подружжя пенсіонерів. Під час обшуку в його будинку вилучили речові докази, зокрема одяг зі слідами крові

За результатами розслідування з'ясувалося, що чоловік діяв не сам. До злочину, ймовірно, причетні ще двоє 15-річних мешканців села, які вже доставлені до поліції та отримали повідомлення про підозру.

За версією слідства, усі троє діяли за попередньою змовою.

Поліція наполягатиме на безальтернативному триманні неповнолітніх під вартою.

Як відомо, 42-річний підозрюваний уже перебуває у слідчому ізоляторі. Усім трьом загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, тіла пенсіонерів знайшов їхній односелець. За словами поліцейських, на тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини було виявлено численні колото-різані рани та інші тілесні ушкодження.

