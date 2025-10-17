Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 16 октября. Правоохранителям сообщили о пожаре в жилом доме в селе Брид

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Оказалось, что пожар произошел из-за поджога. После конфликта с 71-летним владельцем дома 42-летняя женщина проникла в него и подожгла вещи и диван. Впоследствии это вызвало пожар в доме.

Злоумышленницу задержали. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение, чтобы уничтожение имущества, совершенное путем поджога.

"В настоящее время по делу назначены экспертные исследования. Решается вопрос по сообщению злоумышленницы о подозрении. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хустская окружная прокуратура. Следствие продолжается", - сообщили в полиции.

