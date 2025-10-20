Сорвала с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежала: в Тернополе мужчина ограбил соседа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию поступило сообщение от 40-летнего жителя областного центра о том, что во дворе дома малознакомый мужчина сорвал у него с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель областного центра, проживавший неподалеку от пострадавшего. Награбленное он уже успел сдать в ломбард.

Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.