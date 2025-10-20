Сорвала с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежала: в Тернополе мужчина ограбил соседа
Следователи полиции объявили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
На днях в полицию поступило сообщение от 40-летнего жителя областного центра о том, что во дворе дома малознакомый мужчина сорвал у него с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель областного центра, проживавший неподалеку от пострадавшего. Награбленное он уже успел сдать в ломбард.
Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернополе молодая женщина ограбила два магазина. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько тысяч гривен.
Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментовВсе новости »
19 октября 2025, 17:23В Тернопольской области Mercedes перехватил авто ТЦК: похитили военнообязанного, пострадал военный
17 октября 2025, 20:29В Тернополе полицейские спасли неадекватную бегавшую по дороге женщину
17 октября 2025, 18:20
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся
20 октября 2025, 14:25В Одесской области судили браконьера, который наловил рыбы на 215 тыс. грн
20 октября 2025, 13:59Рынок недвижимости: что сейчас покупают и арендуют в Харькове
20 октября 2025, 13:46Смертельное ДТП в Житомирской области: Lexus влетел в грузовик
20 октября 2025, 13:39В Одессе к 10 годам приговорили 30-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю дочь гражданской жены
20 октября 2025, 13:36Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись пять машин
20 октября 2025, 13:07В Днепре спасли дикую птицу, которая не могла взлететь
20 октября 2025, 12:35В Киевском районе Харькова упал российский беспилотник
20 октября 2025, 12:19Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 12:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »