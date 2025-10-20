11:28  20 октября
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 11:54

Сорвала с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежала: в Тернополе мужчина ограбил соседа

20 октября 2025, 11:54
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

Следователи полиции объявили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях в полицию поступило сообщение от 40-летнего жителя областного центра о том, что во дворе дома малознакомый мужчина сорвал у него с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель областного центра, проживавший неподалеку от пострадавшего. Награбленное он уже успел сдать в ломбард.

Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе молодая женщина ограбила два магазина. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь Тернопольская область грабеж полиция
Тернопольский ТЦК мобилизовал руководителя единственной украинской компании по производству хирургических инструментов
19 октября 2025, 17:23
В Тернопольской области Mercedes перехватил авто ТЦК: похитили военнообязанного, пострадал военный
17 октября 2025, 20:29
В Тернополе полицейские спасли неадекватную бегавшую по дороге женщину
17 октября 2025, 18:20
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся
20 октября 2025, 14:25
В Одесской области судили браконьера, который наловил рыбы на 215 тыс. грн
20 октября 2025, 13:59
Рынок недвижимости: что сейчас покупают и арендуют в Харькове
20 октября 2025, 13:46
Смертельное ДТП в Житомирской области: Lexus влетел в грузовик
20 октября 2025, 13:39
В Одессе к 10 годам приговорили 30-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю дочь гражданской жены
20 октября 2025, 13:36
Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись пять машин
20 октября 2025, 13:07
В Днепре спасли дикую птицу, которая не могла взлететь
20 октября 2025, 12:35
В Киевском районе Харькова упал российский беспилотник
20 октября 2025, 12:19
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 12:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »