16 октября 2025, 10:00

На Закарпатье раскрыли двойное убийство пенсионеров: подозреваемому грозит пожизненное заключение

16 октября 2025, 10:00
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Убийство произошло 12 октября в селе Каменское Береговского района. Там нашли тела супругов пенсионеров

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Тела пенсионеров нашел их односельчанин, сразу после этого обратившийся к правоохранителям. По словам полицейских, на телах 87-летнего мужа и его 77-летней жены были обнаружены многочисленные колото-резаные раны и другие телесные повреждения.

Подозреваемым оказался 42-летний односельчанин пожилой пары. Во время обыска в его доме нашли одежду, на которой были пятна крови. Впоследствии подозреваемого задержали в одном из близлежащих селений, где он пытался скрываться.

Мужчине сообщили о подозрении. Расследование продолжается. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним о шокирующем случае в Криворожском районе, 29-летний мужчина убил женщину и пытался скрыть преступление в колодце.

убийство полиция
