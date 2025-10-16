Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Тела пенсионеров нашел их односельчанин, сразу после этого обратившийся к правоохранителям. По словам полицейских, на телах 87-летнего мужа и его 77-летней жены были обнаружены многочисленные колото-резаные раны и другие телесные повреждения.

Подозреваемым оказался 42-летний односельчанин пожилой пары. Во время обыска в его доме нашли одежду, на которой были пятна крови. Впоследствии подозреваемого задержали в одном из близлежащих селений, где он пытался скрываться.

Мужчине сообщили о подозрении. Расследование продолжается. Ему грозит пожизненное заключение.

