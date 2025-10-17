16:42  17 жовтня
17 жовтня 2025, 18:06

У Мукачеві взяли під варту 32-річного водія, який збив насмерть пішохода у лютому 2024 року

17 жовтня 2025, 18:06
Фото: Прокуратура України
Суд арештував 32-річного мешканця Кривого Рогу, якого слідство вважає винним у загибелі пішохода під час аварії, що сталася торік у Мукачеві

Про це повідомляє Закарпаться обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Мукачеві суд взяв під варту 32-річного мешканця Кривого Рогу, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася ще у лютому 2024 року. За даними слідства, чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Audi S4, значно перевищив швидкість і не врахував дорожню ситуацію. У результаті він здійснив наїзд на 53-річного пішохода, який переходив дорогу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Підозрюваного арештували після аудиту справи

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, після інциденту підозрюваний намагався заплутати слідство та перешкоджав проведенню слідчого експерименту. Однак результати проведених експертиз підтвердили, що саме його дії стали безпосередньою причиною трагедії.

У вересні 2025 року під час аудиту кримінальних проваджень щодо ДТП із тяжкими наслідками водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Після розгляду клопотання прокурора суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування у цій справі триває.

Раніше повідомлялося, на Прикарпатті у смертельній аварії загинув 15-річний водій. За кермом він перебував без дозволу, а поїздка закінчилась трагедією – авто злетіло в кювет після зіткнення з іншим транспортом.

Мукачево ДТП аварія водій пішохід суд Закарпаття
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
