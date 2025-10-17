Фото: Прокуратура України

Суд арештував 32-річного мешканця Кривого Рогу, якого слідство вважає винним у загибелі пішохода під час аварії, що сталася торік у Мукачеві

Про це повідомляє Закарпаться обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Мукачеві суд взяв під варту 32-річного мешканця Кривого Рогу, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася ще у лютому 2024 року. За даними слідства, чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Audi S4, значно перевищив швидкість і не врахував дорожню ситуацію. У результаті він здійснив наїзд на 53-річного пішохода, який переходив дорогу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Підозрюваного арештували після аудиту справи

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, після інциденту підозрюваний намагався заплутати слідство та перешкоджав проведенню слідчого експерименту. Однак результати проведених експертиз підтвердили, що саме його дії стали безпосередньою причиною трагедії.

У вересні 2025 року під час аудиту кримінальних проваджень щодо ДТП із тяжкими наслідками водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Після розгляду клопотання прокурора суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування у цій справі триває.

