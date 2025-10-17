Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных

09:41  17 октября
Сегодня, 17 октября, около 7 часов утра на автодороге неподалеку от села Сухой Лиман произошло ДТП с участием грузовика и двух военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика совершил наезд на находившихся возле передвижного блокпоста военных. Сам водитель объяснил, что не заметил людей на дороге.

На месте погиб один из пострадавших, второй – умер в "скорой" дороге в больницу.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был трезв.

Полиция устанавливает все происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержание водителя в процессуальном порядке.

На участке дороги, где произошло ДТП, затруднено движение транспорта. Водителей призывают осторожничать и учитывать ситуацию при выборе маршрута.

Напомним, в Тернополе водитель Daewoo Lanos наехал на двух военных во время проверки документов. Пострадавших доставили в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проверяет записи камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

